 ''CAS kupamızı bize verecek'' – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    '' kupamızı bize verecek''

    ''CAS kupamızı bize verecek''

    Yönetici , 2010-11 sezonu ile ilgili konuştu: “- sonucu ’un hakları ve kupası iade edilecektir. Sonra da tazminat davamız başlayacak”

    , 2010-11'deki şike süreciyle ilgili takibi bırakmıyor. Önümüzdeki süreçte bir karar açıklaması beklenen 'tan çıkacak sonucu bekleyen yönetim, olumsuzluk durumunda bu süreci 'ya taşıyacak. Bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyesi da şike mücadelesinin Trabzonlunun ve Trabzonspor'un onur mücadelesi olduğunun hâlâ bazı kişiler tarafından anlaşılmadığını belirtti.

    TARİH NEYİ YAZACAK?
    Saral, çıkacak sonuçları büyük bir merakla beklediklerini de ifade ederek, "CAS-FIFA sonucu Trabzonspor'un hakları ve kupası iade edilecektir. Sonra tazminat davalarımız başlayacak. Yedi düvele rezil olarak sözde şampiyon olmak mı? Hakkını söke söke alarak başı dik alın teriyle şampiyon kalmak mı? Tarih ne yazacak göreceğiz" diye konuştu.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:27
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