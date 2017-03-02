''CAS kupamızı bize verecek''
Yönetici Gökhan Saral, 2010-11 sezonu ile ilgili konuştu: “CAS-FIFA sonucu Trabzonspor’un hakları ve kupası iade edilecektir. Sonra da tazminat davamız başlayacak”
Trabzonspor, 2010-11'deki şike süreciyle ilgili takibi bırakmıyor. Önümüzdeki süreçte bir karar açıklaması beklenen CAS'tan çıkacak sonucu bekleyen yönetim, olumsuzluk durumunda bu süreci FIFA'ya taşıyacak. Bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral da şike mücadelesinin Trabzonlunun ve Trabzonspor'un onur mücadelesi olduğunun hâlâ bazı kişiler tarafından anlaşılmadığını belirtti.
TARİH NEYİ YAZACAK?
Saral, çıkacak sonuçları büyük bir merakla beklediklerini de ifade ederek, "CAS-FIFA sonucu Trabzonspor'un hakları ve kupası iade edilecektir. Sonra tazminat davalarımız başlayacak. Yedi düvele rezil olarak sözde şampiyon olmak mı? Hakkını söke söke alarak başı dik alın teriyle şampiyon kalmak mı? Tarih ne yazacak göreceğiz" diye konuştu.
TARİH NEYİ YAZACAK?
Saral, çıkacak sonuçları büyük bir merakla beklediklerini de ifade ederek, "CAS-FIFA sonucu Trabzonspor'un hakları ve kupası iade edilecektir. Sonra tazminat davalarımız başlayacak. Yedi düvele rezil olarak sözde şampiyon olmak mı? Hakkını söke söke alarak başı dik alın teriyle şampiyon kalmak mı? Tarih ne yazacak göreceğiz" diye konuştu.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Sorun yaşım değil...''
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Yorum
özgür Snayder IN artık gitme zamanı geldi TUDOR tempo yapamayanı oynatmaz.aldı ücret e çok iyi gençler bulabiliriz..
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
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Yorum
çin madeni çin kulüpleri uçuk fiyatlara oyuncular alıyor çinlilerle anlaşıp yüksek bedellere oyuncuları elden çıkartıp kasayı doldurmak lazım.
- Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
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Yorum
manuel seneye daha iyi oynarsa bi daha yenileriz
''CAS kupamızı bize verecek'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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