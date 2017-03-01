 Yenilgi görmediler – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Yenilgi görmediler

    Yenilgi görmediler

    Ara transfer döneminde Mas, Pereira, Olcay Şahan, Medjani ve Rodallega'yı renklerine bağlayan bordo-mavili takım, ikinci yarıda şaha kalktı.

    6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alan , yeni transferlerinin görev yaptığı bu dönemde 6 lig maçında topladığı 14 puanla, 15 puan elde eden lider Beşiktaş'tan sonra en iyi performansı gösteren ekip oldu.

    1 GOL, 4 ASİSTLE ZİRVEDE
    Beşiktaş 'tan 200 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen Olcay Şahan, Trabzonspor'da 5 yeni transfer arasında 1 gol, 4 asist ile skora en fazla katkı yapan isimlerin başında geldi. Yeni transferler, ortaya koydukları oyunun yanı sıra toplamda 3 gol, 5 asistlik katkıda bulundu.

    MAS, PEREİRA VE ŞAHAN FİRE VERMEDİ
    Süper Lig'in ikinci devresinin ilk 6 haftasında Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Olcay Şahan, 6 maçta 90'ar dakika forma giyerek istikrarlı bir performans çizdi. Medjani 5 maçta 164 dakika, Rodallega ise 4 maçta 209 dakika görev yapan isimler oldular.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:58
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