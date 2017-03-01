Yenilgi görmediler
Ara transfer döneminde Mas, Pereira, Olcay Şahan, Medjani ve Rodallega'yı renklerine bağlayan bordo-mavili takım, ikinci yarıda şaha kalktı.
1 GOL, 4 ASİSTLE ZİRVEDE
Beşiktaş 'tan 200 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen Olcay Şahan, Trabzonspor'da 5 yeni transfer arasında 1 gol, 4 asist ile skora en fazla katkı yapan isimlerin başında geldi. Yeni transferler, ortaya koydukları oyunun yanı sıra toplamda 3 gol, 5 asistlik katkıda bulundu.
MAS, PEREİRA VE ŞAHAN FİRE VERMEDİ
Süper Lig'in ikinci devresinin ilk 6 haftasında Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Olcay Şahan, 6 maçta 90'ar dakika forma giyerek istikrarlı bir performans çizdi. Medjani 5 maçta 164 dakika, Rodallega ise 4 maçta 209 dakika görev yapan isimler oldular.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:58
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Toplam 53
Yorum
ultrAslan Kimse kusura bakmasın bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, Galatasaray'da bu işi yapan yetkililer ne satmayı biliyor ne de almayı.
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Toplam 3
Yorum
gsli 2 sezondur iyisiniz onder once ben bjk filan tanimam
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Toplam 16
Yorum
wunken bu adamin fenere gelemesi rezalatti bunu fenere getiren daha buyuk rezalett unatmadan bunu birde kaptan yapiyorlarya ne kadar aciz takim
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