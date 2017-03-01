Trabzonspor'da iç transfer

Trabzonspor, genç oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Bordo mavili kulüb, Yusuf'a yıllık 250 bin TL ödeyecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile olan mevcut sözleşmemiz 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Sözleşmeye göre oyuncuya her sezon için 250.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Ayrıca kulübümüz tarafından oyuncuya bir daire tahsis edilecektir."