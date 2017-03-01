Trabzonspor'da iç transfer
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor, genç oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Bordo mavili kulüb, Yusuf'a yıllık 250 bin TL ödeyecek.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile olan mevcut sözleşmemiz 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.
Sözleşmeye göre oyuncuya her sezon için 250.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Ayrıca kulübümüz tarafından oyuncuya bir daire tahsis edilecektir."
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:33
- Yunanlılar başvurdu, UEFA kabul etti!
Toplam 1
Yorum
hahaha DAHA FAZLA yunanlıları DENİZE DÖKMEYİ GÖRMELERİNE TAHAMMÜLLERİ YOK ANLAŞILAN :D
- ''Q7, bir dünya yıldızı''
Toplam 7
Yorum
bjk advers Bu sezon süper ligde normal gol atamamış bir dünya yıldızı .
- Beşiktaş'a Talisca müjdesi!
Toplam 38
Yorum
bjk advers Her gün Taliscanın transfer durumunu ile ilgili haberler kabak tadı verdi . Adam 2 senelik kiralık işte daha belli olan bir durumu da yok
Trabzonspor'da iç transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.