 Trabzonspor'da iç transfer – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor'da iç transfer

    Trabzonspor'da iç transfer

    Trabzonspor, 'nın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını borsaya bildirdi.

    Trabzonspor, genç oyuncusu 'nın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Bordo mavili kulüb, Yusuf'a yıllık 250 bin TL ödeyecek.

    Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile olan mevcut sözleşmemiz 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

    Sözleşmeye göre oyuncuya her sezon için 250.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Ayrıca kulübümüz tarafından oyuncuya bir daire tahsis edilecektir."

    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:33
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