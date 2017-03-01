Tek rakibi Buffon
Süper Lig’in ikinci yarısında 2 gol yiyen Onur Kıvrak’ı Avrupa’da sadece bir kaleci geride bıraktı. O da 1 gol yiyen Juventus’un İtalyan kalecisi oldu.
NEUER'İ GERİDE BIRAKTI
Son 6 maçlık performanslara baktığımızda Bayern Münih kalecisi Neuer ile Chelsea kalecisi Courtois 4'er, Real Madrid kalecisi Navas 6 ve Barcelona kaleci Stegen de kalesinde 3 gol gördü. Ligin ikinci yarısında sadece 2 gol yiyen Onur, son 6 maçta 1 gol yiyen Juventus'un İtalyan eldiveni Buffon'un arkasında bulunuyor.
22 MAÇTA 90 DAKİKA
Onur, bordo-mavililerin Süper Lig'de oynadığı 22 maçın tamamında 90'ar dakika olmak üzere bin 980 dakika sahada kalarak en fazla görev yapan isimlerin başında geldi. Trabzonspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesini uzatan 29 yaşındaki başarılı kaleci, 203 resmi karşılaşma oynadı.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:58
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Toplam 53
Yorum
ultrAslan Kimse kusura bakmasın bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, Galatasaray'da bu işi yapan yetkililer ne satmayı biliyor ne de almayı.
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Toplam 3
Yorum
gsli 2 sezondur iyisiniz onder once ben bjk filan tanimam
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Toplam 16
Yorum
wunken bu adamin fenere gelemesi rezalatti bunu fenere getiren daha buyuk rezalett unatmadan bunu birde kaptan yapiyorlarya ne kadar aciz takim
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