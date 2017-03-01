Tek rakibi Buffon

Süper Lig’in ikinci yarısında 2 gol yiyen Onur Kıvrak’ı Avrupa’da sadece bir kaleci geride bıraktı. O da 1 gol yiyen Juventus’un İtalyan kalecisi oldu.

Kaptan Onur, performansıyla devleşti, son 6 maçta yediği 2 golle Süper Lig'in ikinci yarısının en az gol yiyen eldiveni oldu. Bordo- mavili file bekçisi, ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen kalecileri de geride bırakırken, Juventus kalecisi Buffon'un takipçisi oldu.



NEUER'İ GERİDE BIRAKTI

Son 6 maçlık performanslara baktığımızda Bayern Münih kalecisi Neuer ile Chelsea kalecisi Courtois 4'er, Real Madrid kalecisi Navas 6 ve Barcelona kaleci Stegen de kalesinde 3 gol gördü. Ligin ikinci yarısında sadece 2 gol yiyen Onur, son 6 maçta 1 gol yiyen Juventus'un İtalyan eldiveni Buffon'un arkasında bulunuyor.



22 MAÇTA 90 DAKİKA

Onur, bordo-mavililerin Süper Lig'de oynadığı 22 maçın tamamında 90'ar dakika olmak üzere bin 980 dakika sahada kalarak en fazla görev yapan isimlerin başında geldi. Trabzonspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesini uzatan 29 yaşındaki başarılı kaleci, 203 resmi karşılaşma oynadı.