 Taktik çalıştılar – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Taktik çalıştılar

    Taktik çalıştılar
    Fırtına, Süper Lig'de 3 Mart Cuma günü sahasında Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan bir çalışma gerçekleştirdi. Basına açık bölümünde dar alanda pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra taktik çalıştılar.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:56
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