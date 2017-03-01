Fırtına, Süper Lig'de 3 Mart Cuma günü sahasında Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan bir çalışma gerçekleştirdi. Basına açık bölümünde dar alanda pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra taktik çalıştılar.