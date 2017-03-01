 T-T hamlesi! – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    T-T hamlesi!

    T-T hamlesi!

    Başkan , ile sözleşmesi bitecek sağ kanat Tunay ile büyük oranda anlaştı. Usta, Beşiktaşlı Tolgay için de “Transferi için şu anda hiçbir sorun gözükmüyor” yorumu yaptı.

    Gelecek sezon 50. yılda şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturma yolunda şimdiden girişimlere başlayan Trabzonspor yönetimi, ilk etapta Türkiye içerisinden alacağı oyuncuların işini bitirecek. Teknik direktör Ersun Yanal ile ayrıntılı bir değerlendirme yapan Başkan Muharrem Usta, bu doğrultuda transfer çalışmaları için düğmeye bastı. Başkan Usta'nın ilk etapta Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tunay Torun ile masaya oturduğu öğrenildi. Henüz bu konuda el sıkışılmasa da görüşmelerin olumlu geçtiği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi. Bordo-mavililerin başkanı Usta'nın, devre arasında kadrosuna katamadığı Tolgay Arslan için yaptığı girişimler de sürüyor. Başkanın yakın çevresine, "Tolgay'ın sezon sonunda transfer olması noktasında Beşiktaş ile bir sorun gözükmüyor. Onlarla anlaşabiliriz" dediği ve oyuncuyla temasların da devam ettiği vurgulandı.

    33 GOLE KATKI
    ile şu ana kadar 98 maça çıkan Tunay, 13 kez rakip fileleri sarsarken, 20 de asist yaparak 33 gole doğrudan katkı yaptı. Milli Takım formasını 9 kez giyen Tunay'ın çok istediği belirtiliyor. Tunay büyük ihtimalle önümüzdeki dönem Trabzon'da olacak.



    ÖZEL HABER / YUNUS EMRE SEL
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:44
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