 Şanssızlık bitecek – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Şanssızlık bitecek

    Şanssızlık bitecek
    'un forvet oyuncuları bu sezon bordo-mavili takımın sahasında oynadığı maçlarda gol atma başarısı gösteremezken, cuma günü Kardemir Karabükspor karşısında siftah yapmak istiyor. Karadeniz ekibi bu sezon evinde oynadığı 10 maçta 13 gol buldu. Bordo-mavililer bu periyotta 4 galibiyet dışında 3'er beraberlik ve mağlubiyet aldı. Attığı 13 gole karşılık ise kalesinde 9 gol gördü ve 15 puan topladı. Fırtına'nın forvetleri N'Doye G.Saray'a, Rodallega da Konyaspor'a dış sahada gol atmıştı. Evde gol atamadılar.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:52
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