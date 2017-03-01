 Parlayan güneş – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Parlayan güneş

    Parlayan güneş

    ABD basını, için bu başlığı attı ve “Kendini bulmaya başladı. Ersun Yanal ona çok güveniyor” diye yazdı.

    Sezonun ikinci yarısında yükselişe geçen ve yenilmeyen 'da 'nun performansı dikkatlerden kaçmıyor. MLS'ten gelen Castillo, yakından takip ediliyor. ABD basını, Kolombiyalı yıldızın kendini bulmaya başladığını yazdı. 'Parlayan güneş' başlığı atılan 24 yaşındaki oyuncuya Ersun Yanal'ın çok güvendiği bildirildi. 1.70 boyundaki yıldızın özellikle Trabzonspor'un taktik yapısında önemli bir yeri olduğuna dikkat çekildi ve hücumda belirleyici bir yer kazandığı, gol ve asistlerde başrolü oynayacağı dile getirildi. Kolombiya'nın teknik direktörü Jose Pekerman'ın da yıldız futbolcuyu çok yakından izlemeye başladığı vurgulandı.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:03
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