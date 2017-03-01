 Ömür, sırasını bekliyor – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Ömür, sırasını bekliyor

    Ömür, sırasını bekliyor
    Fırtına'nın 17 yaşındaki oyuncusu Abdülkadir Ömür, A takım formasına hasret kaldı. Son olarak 29 Aralık 2016'da Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-1 sonuçlanan Kızılcabölükspor karşılaşmasında görev yapan Abdülkadir, "Oynayıp kendimi göstermek istiyorum. Sıranın bana gelmesini bekliyorum. Mutlaka bir gün vazgeçilmez olacağım" dedi.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:00
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