 Geçen yıla 9 puan fark attı – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Geçen yıla 9 puan fark attı

    Geçen yıla 9 puan fark attı
    6 Aralık 2015'te başkanlığa seçilen 'nın geçtiğimiz sezon görevde olduğu 21 maçlık bölümde takım 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 23 puan elde etmişti. Usta yönetimi bu sezonun 22 haftalık bölümünde ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 32 puana ulaşıp, geçtiğimiz sezona fark attı.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:01
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