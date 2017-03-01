 Esteban masaya – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    masaya

    Esteban masaya

    Sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki Kosta Rikalı kaleci ile masaya oturulacak. Yönetim, ’ın kalmasını istiyor.

    Yönetim, iç transferde Okay ve Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra kaleci ile de görüşüp yeniden anlaşmanın zeminini arayacak. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Esteban'ın takım arkadaşlarıyla ve şehre olan uyumundan fazlasıyla memnun olan yönetimin, bu bölgede bir sıkıntı yaşamamak adına oyuncuyla şimdiden anlaşması bekleniyor. Bu arada 27 yaşındaki Kosta Rikalı eldivenin Trabzon'da kalmaktan yana tavır koyduğu ve yönetimin şartlarını kabul edeceği öğrenildi. Esteban, konu ile ilgili, "Trabzon'u ve takımı çok seviyorum. Uzun zamandır buradayım ve her şey çok iyi" diye konuştu.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:51
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