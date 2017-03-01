 Durica’dan teşekkür – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Durica’dan teşekkür

    Durica’dan teşekkür
    Taraftarın kendisi için beste yaptığı , teşekkür etti. Sakatlığı nedeniyle 3 hafta daha sahalardan uzak kalacak olan Slovak oyuncu, "Benim için 'Sarı saçlım, mavi gözlüm' tezahüratı yaptıklarını öğrendim. Çok mutlu oldum. Ben de onları çok seviyorum" diye konuştu.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:03
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