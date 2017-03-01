 Başarı sırrı: Arkadaşlık – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Başarı sırrı: Arkadaşlık

    Başarı sırrı: Arkadaşlık
    Bordo-mavililerin tecrübeli stoperi Uğur Demirok, takımının performansını değerlendirdi. Uğur, "İkinci yarı çok iyi bir grafik sergiliyoruz. Bunu da devam ettirmek en büyük arzumuz. İyi top oynuyor ve iyi mücadele ediyoruz. Takım birbirini tanıdıkça daha iyi işler yapacağız. Arkadaşlık ortamımız süper" diye konuştu.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:02
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