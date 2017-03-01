Başarı sırrı: Arkadaşlık

Bordo-mavililerin tecrübeli stoperi Uğur Demirok, takımının performansını değerlendirdi. Uğur, "İkinci yarı çok iyi bir grafik sergiliyoruz. Bunu da devam ettirmek en büyük arzumuz. İyi top oynuyor ve iyi mücadele ediyoruz. Takım birbirini tanıdıkça daha iyi işler yapacağız. Arkadaşlık ortamımız süper" diye konuştu.