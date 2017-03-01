 5 futbolcu yine kart sınırında – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    5 futbolcu yine kart sınırında

    5 futbolcu yine kart sınırında
    Fırtına'da 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Onur, Uğur, Aytaç, Hugo Rodallega ve N'Doye, Karabükspor maçında kart görmeleri durumunda haftaya Akhisar karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Bu 5 oyuncu Alanyaspor ve Konyaspor sınavları öncesinde de sınırdaydı ama cezalı duruma düşmekten kurtuldular.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:01
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