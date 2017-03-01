5 futbolcu yine kart sınırında

Fırtına'da 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Onur, Uğur, Aytaç, Hugo Rodallega ve N'Doye, Karabükspor maçında kart görmeleri durumunda haftaya Akhisar karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Bu 5 oyuncu Alanyaspor ve Konyaspor sınavları öncesinde de sınırdaydı ama cezalı duruma düşmekten kurtuldular.