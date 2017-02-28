''Yıldız yağacak''
Başkan Muharrem Usta taraftarı coşturacak. “Devre arasında aldığımız oyuncuların takıma katkısı ortada. 50. yılımızda şampiyonluk hedefimize ulaşabilmek için 3-4 çok kaliteli futbolcu transfer edeceğiz. Sözümüz söz”
ÖN GÖRÜŞME YAPILIYOR
Usta, nokta ve çok kaliteli transfer yapacaklarının altını çizerken, "Yapacağımız transferler ile hem kadromuz güçlenecek hem de taraftarlarımız heyecanlanacak. Şu anki süreç bizim için olgunlaşma sürecidir. Ekip ruhunu benimseyen, Trabzonspor kulübünün değerlerine göre hareket eden oyuncular ile yolumuza devam edip, yapacağımız önemli transferlerle çok daha kaliteli bir takım ortaya çıkartacağız" dedi. Başkan Usta'nın şimdiden 2-3 oyuncuyla ön görüşme yaptığı öğrenildi.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 02:00
- Net penaltı
Toplam 4
Yorum
Temple GS'ninki Penaltı diye yazıyonda Beşiktaş'ın pozisyonunu niye Penaltı diye yazmıyorsunuz?
- Dick duramıyor!
Toplam 1
Yorum
cozum belli cozum 5 yildir hucumcu orta saha alamayan aziz ve arkadaslarinin istifasi. beceriksizler kaldikca hep ayni senaryo.
- Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
Güngör yum ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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