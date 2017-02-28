 ''Yıldız yağacak'' – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    ''Yıldız yağacak''

    ''Yıldız yağacak''

    Başkan taraftarı coşturacak. “Devre arasında aldığımız oyuncuların takıma katkısı ortada. 50. yılımızda şampiyonluk hedefimize ulaşabilmek için 3-4 çok kaliteli futbolcu transfer edeceğiz. Sözümüz söz”

    'da Süper Lig'in ikinci yarısında yakalanan çıkışın ardından Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor beraberlikleri Başkan 'yı üzse de gelecek yılın planlamasına devam ediliyor. Devre arasında yapılan transferlerin takıma katkısının önemli olduğunu ve gelecek sezon için kilit noktalara transferler yapacaklarını söyleyen Başkan Muharrem Usta, "Bu yıl iskelet kadroyu oturtup gelecek yıl için de önemli transferler yapacağız. 50. yılımızda şampiyon olmak istediğimizi defalarca söyledik ve bunun için gereken neyse yapacağız. Bu sözümüz yerine gelecek" diye iddialı konuştu.

    ÖN GÖRÜŞME YAPILIYOR
    Usta, nokta ve çok kaliteli transfer yapacaklarının altını çizerken, "Yapacağımız transferler ile hem kadromuz güçlenecek hem de taraftarlarımız heyecanlanacak. Şu anki süreç bizim için olgunlaşma sürecidir. Ekip ruhunu benimseyen, Trabzonspor kulübünün değerlerine göre hareket eden oyuncular ile yolumuza devam edip, yapacağımız önemli transferlerle çok daha kaliteli bir takım ortaya çıkartacağız" dedi. Başkan Usta'nın şimdiden 2-3 oyuncuyla ön görüşme yaptığı öğrenildi.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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