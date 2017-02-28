 Uğur’un sihri – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Uğur’un sihri

    Uğur’un sihri
    Karadeniz ekibinin stoperi Uğur Demirok, ikinci yarıdaki yükselişi takımın oturmasına bağladı. 28 yaşındaki oyuncu, "Takım birbirini tanıdıkça daha iyi işler yapacağız. Arkadaşlık ortamımız süper" diye konuştu.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:55
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