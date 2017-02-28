Trabzonspor'da Karabükspor hazırlıkları
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Cuma günü sahasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmanın basına açık bölümünde dar alanda pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra taktik ağırlıklı çalıştı.
İdmana sakatlıkları bulunan Slovak oyuncu Jan Durica ile genç kaleci Furkan Taş, katılmadı.- Genç oyuncular da antrenmanda
Teknik direktör Yanal, alt yapıda forma giyen genç oyuncularla da özel olarak ilgileniyor.
Bordo-mavili takımın deneyimli çalıştırıcısı, 21 ve 19 yaş altı takımlarda forma giyen oyuncuları da A takımla antrenmanlara çıkartıyor.
- Yanal, Olcay ile görüştü
Teknik direktör Yanal, Olcay Şahan ile antrenman sahasında bir süre görüştü.
Yanal, devre arasında Beşiktaş'tan kadroya dahil edilen ve ortaya koyduğu futbol ile takıma önemli katkı yapan Olcay Şahan ile antrenmanın ilk dakikalarında kısa süre konuştu.
Trabzonspor, yarın akşam yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 12:20
- Kayserispor mesaisi başladı
Toplam 2
Yorum
Fenerist Osman 5 e 2 top kapma çalışması ne ya,Futboolu yenimi öğreniyor bu takım,takım dediğin taktik çalışır kondisyon yükler,takım oyununu geliştirir.
- İsmail kulübeye dönüyor
Toplam 6
Yorum
gokhanbjk İsmail Köybaşı. Şimdi ne kadar pişman olsan azdır, kendin ettin kendin buldun, Beşiktaş'ın kıymetini bilemedin.
- Sneijder kayıp
Toplam 4
Yorum
uA asıl olan GALATASARAY dır. oynadığın kadr değerli olursun. burası kimsenin babasının çiftliği değil. her futblcu için geçerli bu..
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