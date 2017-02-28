Trabzonspor'da Karabükspor hazırlıkları

Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına açık bölümünde dar alanda pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra taktik ağırlıklı çalıştı.

İdmana sakatlıkları bulunan Slovak oyuncu Jan Durica ile genç kaleci Furkan Taş, katılmadı.

- Genç oyuncular da antrenmanda

Teknik direktör Yanal, alt yapıda forma giyen genç oyuncularla da özel olarak ilgileniyor.

Bordo-mavili takımın deneyimli çalıştırıcısı, 21 ve 19 yaş altı takımlarda forma giyen oyuncuları da A takımla antrenmanlara çıkartıyor.

- Yanal, Olcay ile görüştü

Teknik direktör Yanal, Olcay Şahan ile antrenman sahasında bir süre görüştü.

Yanal, devre arasında Beşiktaş'tan kadroya dahil edilen ve ortaya koyduğu futbol ile takıma önemli katkı yapan Olcay Şahan ile antrenmanın ilk dakikalarında kısa süre konuştu.

Trabzonspor, yarın akşam yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.