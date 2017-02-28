 Rekortmen Okay geri dönüyor – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Rekortmen Okay geri dönüyor

    Rekortmen Okay geri dönüyor
    Bordo-mavililerin 22 yaşındaki yıldızı , Alanyaspor maçında girdiği 26 ikili mücadeleden 20'sinde topa sahip olarak Süper Lig rekorunu kırmıştı. Konya karşılaşmasında sarı kart cezalısı durumuna düşen ve oynamayan Okay'ın dönüşü sonrası Ersun Yanal yine genç oyuncuyu ilk 11'e alacak. Okay, "Karabükspor'u yenerek yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz" dedi.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:43
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