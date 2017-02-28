 Parası bu hafta ödenecek – Fotomaç – 28 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Şubat 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Parası bu hafta ödenecek

    Parası bu hafta ödenecek

    Yönetim, ara transferde alınan için bu hafta 'a ödeme yapacak.

    1 milyon 600 bin euro ve Mustafa Yumlu'ya karşılık transfer edilen 31 yaşındaki golcü oyuncu için bordo-mavililerin bir miktar para verdiği, diğer ödemelerin ise taksitlere bölünerek yapılacağı belirtildi. Akhisarlı yöneticilerin de ödemelerin tarihinde yapılması için Trabzonspor yönetimi ile görüştüğü öğrenildi. Bu arada formasıyla 4 maçta 211 dakika süre alan Rodallega, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Parası bu hafta ödenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.