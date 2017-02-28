 Ömür formaya hasret – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Ömür formaya hasret

    Ömür formaya hasret
    Fırtına'nın 17 yaşındaki oyuncusu Abdülkadir Ömür, A takım formasına hasret kaldı. Ersun Yanal'ın Yusuf Yazıcı ile birlikte sezonun ilk yarısında şans tanıdığı ve son olarak 29 Aralık 2016'da Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-1 sonuçlanan Kızılcabölükspor karşılaşmasında görev yapan Abdülkadir, sonraki 9 resmi karşılaşmada 18 kişilik kadroda kendine yer bulamadı. Genç oyuncu bu sezon 186 dakika süre aldı, 1 de gol attı.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:47
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