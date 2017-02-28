Mega teklifleri reddettim

Fırtına'nın Nijeryalı yıldızı Ogenyi Onazi, Çin'den gelen mega teklifi redettiğini açıkladı. Afrika basınına konuşan bordo-mavililerin orta saha oyuncusu, "Çinliler ben 'hayır' dedikçe parayı artırdı ve ben gelen mega tekliflere rağmen Çin'e gitmemeye karar verdim. Pazar sabahı kulübe ayrılmayacağını anlattım. Önce Trabzon'da büyük bir oyuncu haline gelmeye odaklanmş durumdayım" ifadesini kullandı.