 Kimseye torpil yapmam – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Kimseye torpil yapmam

    Kimseye torpil yapmam

    Teknik Direktörü iki maçlık beraberlik serisinin ardından oyuncularını uyardı.

    Özellikle maç içerisinde inişli-çıkışlı grafik sergileyen oyuncularına seslenen tecrübeli hoca, "Kimse formasını garanti görmesin ve isme göre torpil beklemesin. Bu takımda yedek kalan da oynamak istiyor, sahadaki de. İyi olanı oynatacağımı çok iyi biliyorsunuz. Kimse isme göre torpil beklemesin" dedi. Kurt hocanın özellikle maç içerisinde yakalanan pozisyonların değerlendirilememesinden şikayetçi olduğu belirtildi.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:42
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