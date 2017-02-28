 Karabükspor maçı bileti 20 TL – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Karabükspor maçı bileti 20 TL

    Karabükspor maçı bileti 20 TL

    Bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı.

    3 Mart Cuma günü saat 20.00'de 'un yeni stadı Medical Park Arena'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde: Kale Arkaları Güney- Kuzey/Alt-Üst 20 lira, Doğu Alt-Üst/ Batı Üst 40 lira, Batı Alt Kenar: 100 lira, Batı Alt Silver 150 lira, Batı Alt Gold: 200 lira, Batı Alt Platinum 250 lira.

    TARAFTARA ÇAĞRI
    Bordo mavili yönetim, taraftarlara çağrı yaptı ve maça davet etti. Resmi siteden taraftarlara yönelik yapılan açıklamada, "Takımımızın ligin 23'üncü haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçta taraftarlarımızı yeni yuvamıza, yanımızda olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:48
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