Karabükspor maçı bileti 20 TL
Bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı.
TARAFTARA ÇAĞRI
Bordo mavili yönetim, taraftarlara çağrı yaptı ve maça davet etti. Resmi siteden taraftarlara yönelik yapılan açıklamada, "Takımımızın ligin 23'üncü haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçta taraftarlarımızı yeni yuvamıza, yanımızda olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 22:48
- Net penaltı
Toplam 4
Yorum
Temple GS'ninki Penaltı diye yazıyonda Beşiktaş'ın pozisyonunu niye Penaltı diye yazmıyorsunuz?
- Dick duramıyor!
Toplam 1
Yorum
cozum belli cozum 5 yildir hucumcu orta saha alamayan aziz ve arkadaslarinin istifasi. beceriksizler kaldikca hep ayni senaryo.
- Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
Güngör yum ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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