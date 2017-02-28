İç transfer hamlesi

Bordo-mavili yönetim, Okay Yokuşlu ve Yusuf Yazıcı ile sözleşme yenileyecek.

Trabzonspor yönetimi sezon sonu için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bir taraftan oyuncu araştırması yapan yönetim, bir taraftan da iç transfer çalışmalarına başladı. Bordo-mavililer ilk etapta sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek Okay Yokuşlu'ya 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Oyuncunun da kalmaya sıcak bakması nedeniyle bu anlaşmasının olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Bordomavililer ardından ise takımda en az kazanan isimlerden bir tanesi olan Yusuf Yazıcı ile masaya oturacak. Burada oyuncuya en az 4 yıllık daha sözleşme teklif edecek olan yönetim, oyuncunun yıllık 60 bin TL olan ücretini makul seviyeye çekecek. Trabzonspor altyapısından yetişen Yazıcı'nın ise yönetime herhangi bir ön şart sunmadığı ve ücret konusunun ailesiyle konuşulup bir an önce karara bağlanmasını beklediği öğrenildi.





Yunus Emre SEL