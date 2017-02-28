 İç transfer hamlesi – Fotomaç – 28 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Şubat 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    İç transfer hamlesi

    İç transfer hamlesi

    Bordo-mavili yönetim, ve ile sözleşme yenileyecek.

    Trabzonspor yönetimi sezon sonu için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bir taraftan oyuncu araştırması yapan yönetim, bir taraftan da iç transfer çalışmalarına başladı. Bordo-mavililer ilk etapta sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek Okay Yokuşlu'ya 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Oyuncunun da kalmaya sıcak bakması nedeniyle bu anlaşmasının olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Bordomavililer ardından ise takımda en az kazanan isimlerden bir tanesi olan Yusuf Yazıcı ile masaya oturacak. Burada oyuncuya en az 4 yıllık daha sözleşme teklif edecek olan yönetim, oyuncunun yıllık 60 bin TL olan ücretini makul seviyeye çekecek. Trabzonspor altyapısından yetişen Yazıcı'nın ise yönetime herhangi bir ön şart sunmadığı ve ücret konusunun ailesiyle konuşulup bir an önce karara bağlanmasını beklediği öğrenildi.


    Yunus Emre SEL
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İç transfer hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.