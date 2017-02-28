 İbanez’den yemek – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    İbanez’den yemek

    İbanez’den yemek
    Sezon başında transfer edilen ama teknik direktör Ersun Yanal tarafından pek şans verilmeyen İbanez'den U21 takımına yemek jesti... Geçtiğimiz hafta U21 takımında Alanya'ya karşı forma giyen ve attığı golle 3 puan kazandıran Arjantinli sol bek, maç sonrası U21'leri yemeğe götürdü.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:46
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