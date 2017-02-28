En iyisi Onur Kıvrak
Süper Lig’in ikinci yarısındaki performansı ile ayakta alkışlanıyor. Sadece 2 gol yedi.
5. SIRADA YER ALDI
Ligde geride kalan 22 haftada kalesinde 22 gol gören Trabzonspor, bu alanda da 5'inci sırada yer aldı. Medipol Başakşehir 16 golle ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunurken, Fenerbahçe 20, 1'er maç eksiği bulunan Beşiktaş 18 ve Galatasaray ise kalesinde 21 gol gördü. Fırtına, sezonun ikinci yarısı baz alındığında ise yediği 2 golle kalesinde en az gol gören takım oldu.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN SONRA GELİYOR
Karşıyaka'dan 15 Ocak 2008'de transfer edilen Onur, 9 yıldır bordo-mavili ekipte görev yaparken, takımın en eski oyuncusu durumunda bulunuyor. 2020 yılına kadar sözleşmesini olan 29 yaşındaki başarılı eldiven, 203 resmi karşılaşma oynadı. Onur, Karadeniz ekibinin 15 yıl kalesini koruyan Şenol Güneş'ten sonra en fazla görev alan kaleci olarak da dikkat çekti.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 22:57
- Net penaltı
Toplam 4
Yorum
Temple GS'ninki Penaltı diye yazıyonda Beşiktaş'ın pozisyonunu niye Penaltı diye yazmıyorsunuz?
- Dick duramıyor!
Toplam 1
Yorum
cozum belli cozum 5 yildir hucumcu orta saha alamayan aziz ve arkadaslarinin istifasi. beceriksizler kaldikca hep ayni senaryo.
- Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
Güngör yum ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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