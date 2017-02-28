 En iyisi Onur Kıvrak – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    En iyisi

    En iyisi Onur Kıvrak

    Süper Lig’in ikinci yarısındaki performansı ile ayakta alkışlanıyor. Sadece 2 gol yedi.

    Süper Lig'in ikinci yarısıbaz alındığında en az gol yiyen takımların başında yer aldı. Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, bu maçın 47'nci dakikasında kalesinde gördüğü golle bu sezon 458 dakikalık gol yememe rekoruna noktayı koydu. 458 dakika sonra kalesinde rakiplerine gol izni veren Karadeniz ekibi, 541 dakika ile Bursaspor'un ardından bu sezon en uzun süre kalesinde gol görmeyen ikinci takım konumunda yer aldı. Bordo-mavilileri 450 dakikada ile Gençlerbirliği takip etti.

    5. SIRADA YER ALDI
    Ligde geride kalan 22 haftada kalesinde 22 gol gören Trabzonspor, bu alanda da 5'inci sırada yer aldı. Medipol Başakşehir 16 golle ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunurken, Fenerbahçe 20, 1'er maç eksiği bulunan Beşiktaş 18 ve Galatasaray ise kalesinde 21 gol gördü. Fırtına, sezonun ikinci yarısı baz alındığında ise yediği 2 golle kalesinde en az gol gören takım oldu.

    ŞENOL GÜNEŞ'TEN SONRA GELİYOR
    Karşıyaka'dan 15 Ocak 2008'de transfer edilen Onur, 9 yıldır bordo-mavili ekipte görev yaparken, takımın en eski oyuncusu durumunda bulunuyor. 2020 yılına kadar sözleşmesini olan 29 yaşındaki başarılı eldiven, 203 resmi karşılaşma oynadı. Onur, Karadeniz ekibinin 15 yıl kalesini koruyan 'ten sonra en fazla görev alan kaleci olarak da dikkat çekti.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:57
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