 Durica: Çok korktum – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Durica: Çok korktum

    Durica: Çok korktum

    Önceki hafta Alanyaspor maçında sakatlanan durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Slovak basınına konuşan bordo-mavili futbolcu, "Sakatlanmamak için özel çalışmalar yapmama rağmen bu talihsizliği yaşadım. Ama çok daha kötüsü olabilirdi. Sakatlık anında çok acı çektim ve korktum. Ameliyat gerektiren bir durumla karşılaşsaydım, 6 ay sahalardan uzak kalabilirdim" dedi.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:55
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