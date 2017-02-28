Durica: Çok korktum

Önceki hafta Alanyaspor maçında sakatlanan Jan Durica durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Slovak basınına konuşan bordo-mavili futbolcu, "Sakatlanmamak için özel çalışmalar yapmama rağmen bu talihsizliği yaşadım. Ama çok daha kötüsü olabilirdi. Sakatlık anında çok acı çektim ve korktum. Ameliyat gerektiren bir durumla karşılaşsaydım, 6 ay sahalardan uzak kalabilirdim" dedi.