 6.5 milyon TL geldi – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    6.5 milyon TL geldi

    6.5 milyon TL geldi
    Ligin ikinci yarısında dört galibiyet ve 2 beraberlik alan , 6 puandan 5 milyon 200 bin lira gelir elde ederken, iki puandan da 1 milyon 300 bin liranın sahibi oldu. Bordo-mavili kulüp, toplamda 6 milyon 500 bin lirayı kasasına koyarak önemli bir maddi kaynak sağlamış oldu.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:53
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