40 yıllık Trabzonlu

Devre arasında gelen Olcay Şahan, “50. yılda bu takımın bir parçası olacağım için gerçekten mutluyum. Şampiyonluğa ulaşacağız” dedi.

Geldiği ilk günden bu yana '40 yıllık Trabzonsporlu' gibi davranan ve gerek saha içinde gerekse saha dışında büyük katkı sağlayan Olcay Şahan, bordo-mavili ekibin hücum bölgesinde yaşadığı zenginliğin en önemli isimlerinden biri. Takımın hücum bölgesinin değişmez isimlerinden olan tecrübeli oyuncu, ligde oynanan son 6 maçın tamamında forma giydi. Saha dışında da genç oyuncularla bire bir ilgilenen 29 yaşındaki orta saha, "İyi bir takımımız var. Bu sezon yol kazaları yaşıyoruz ama her olay bizi daha da olgunlaştırıyor. 50. yılda bu takımın bir parçası olacağım için çok mutluyum" diye konuştu.