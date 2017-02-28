 2. yarıda açıldı – Fotomaç – 28 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Şubat 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    2. yarıda açıldı

    2. yarıda açıldı
    Bu sezon ilk 16 haftada 12 kez rakip fileleri havalandıran Trabzon, ikinci yarıda ise ilk 6 haftada 9 gol kaydetti ve golcü bir kimliğe büründü. Ancak ligde 21 golü bulunan Fırtına, Adanaspor ile birlikte en az gol atan 4'üncü takım.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:54
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2. yarıda açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.