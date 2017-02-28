2. yarıda açıldı

Bu sezon ilk 16 haftada 12 kez rakip fileleri havalandıran Trabzon, ikinci yarıda ise ilk 6 haftada 9 gol kaydetti ve golcü bir kimliğe büründü. Ancak ligde 21 golü bulunan Fırtına, Adanaspor ile birlikte en az gol atan 4'üncü takım.