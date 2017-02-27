''Zirveyi istemezuk!''
Yerel medya, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Fırtına'nın ilk 5 için önemli bir fırsat kaçırdığına vurgu yaptı. Taka gazetesi, esprili şekilde 'Biz zirveyi istemezuk!' başlığını kullanırken, Karadeniz, 'Sevduğunu alamaysan alduğunu sevecesun!', Günebakış, 'Trabzon tekledi', İlkhaber, 'Duraklama dönemi' dedi. Ekspres gazetesi ise, 'Fırsat teptik, Konya'da puanı kaptanla kurtardık' değerlendirmesinde bulundu.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
''Zirveyi istemezuk!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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