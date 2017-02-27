''Zirveyi istemezuk!''

Yerel medya,ile 1-1 berabere kalanilk 5 için önemli bir fırsat kaçırdığınavurgu yaptı.gazetesi, esprilişekildebaşlığınıkullanırken, Karadeniz,Günebakış, 'Trabzon tekledi',İlkhaber,dedi.Ekspres gazetesi ise, 'Fırsat teptik,Konya'da puanı kaptanla kurtardık'değerlendirmesinde bulundu.