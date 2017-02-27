 ''Zirveyi istemezuk!'' – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    ''Zirveyi istemezuk!''

    ''Zirveyi istemezuk!''
    Yerel medya, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Fırtına'nın ilk 5 için önemli bir fırsat kaçırdığına vurgu yaptı. Taka gazetesi, esprili şekilde 'Biz zirveyi istemezuk!' başlığını kullanırken, Karadeniz, 'Sevduğunu alamaysan alduğunu sevecesun!', Günebakış, 'Trabzon tekledi', İlkhaber, 'Duraklama dönemi' dedi. Ekspres gazetesi ise, 'Fırsat teptik, Konya'da puanı kaptanla kurtardık' değerlendirmesinde bulundu.

    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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