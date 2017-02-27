U16’lar şampiyon

Trabzonspor Medical Park U16 Basketbol Takımı, Tokat'ta yapılan Yıldızlar Bölge Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Rize'yi 93-44, Yeşil Giresun Belediyespor'u 80-32, Tokat Olimpik'i 82-35 mağlup eden bordo-mavililer, finalde de Sivas Yolspor'u 56-50 ile geçti. Yıldızlar, 13-16 Mart'ta Muğla'da düzenlenecek Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.