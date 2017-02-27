U16’lar şampiyon
Trabzonspor Medical Park U16 Basketbol Takımı, Tokat'ta yapılan Yıldızlar Bölge Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Rize'yi 93-44, Yeşil Giresun Belediyespor'u 80-32, Tokat Olimpik'i 82-35 mağlup eden bordo-mavililer, finalde de Sivas Yolspor'u 56-50 ile geçti. Yıldızlar, 13-16 Mart'ta Muğla'da düzenlenecek Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
U16’lar şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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