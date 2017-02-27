 U16’lar şampiyon – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    U16’lar şampiyon

    U16’lar şampiyon
    Trabzonspor Medical Park U16 Basketbol Takımı, Tokat'ta yapılan Yıldızlar Bölge Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Rize'yi 93-44, Yeşil Giresun Belediyespor'u 80-32, Tokat Olimpik'i 82-35 mağlup eden bordo-mavililer, finalde de Sivas Yolspor'u 56-50 ile geçti. Yıldızlar, 13-16 Mart'ta Muğla'da düzenlenecek Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:25
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