Trabzonspor Karabükspor'a hazırlanıyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Cuma günü sahasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık bir çalışma gerçekleştirdi.
Uzun zaman sonra basına kapılarını açan bordo-mavili takımın antrenmanına sakatlığı bulunan Slovak oyuncu Jan Durica katılmadı.
Futbolcular, antrenmanın basına açık bölümünde koşu ve dar alanda pas organizasyonları yaparken, daha sonra taktik çalışmaya geçildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:52
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Toplam 11
Yorum
TALİSCA BEY DİYECEKSİNİZ Taliscaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
- Herkes penaltı sandı ama...
Toplam 6
Yorum
maç bitmeden AĞLAMAYA BAŞLADINIZ MI
- Herkes penaltı sandı ama...
Toplam 6
Yorum
VezirParmağı Pardon hacı da ihlal nerede? Cüce Yasin dev Atınç'ın kolunun altına girmiş. İtme kakma yok. Ayaklar temiz. Sen istedin diye mi penaltı?
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