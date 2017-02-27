 Trabzonspor Karabükspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Karabükspor'a hazırlanıyor

    Trabzonspor Karabükspor'a hazırlanıyor

    , Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Cuma günü sahasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık bir çalışma gerçekleştirdi.

    Uzun zaman sonra basına kapılarını açan bordo-mavili takımın antrenmanına sakatlığı bulunan Slovak oyuncu Jan Durica katılmadı.

    Futbolcular, antrenmanın basına açık bölümünde koşu ve dar alanda pas organizasyonları yaparken, daha sonra taktik çalışmaya geçildi.

    , yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:52
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