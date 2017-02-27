 Tek namağlup – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Tek namağlup

    Tek namağlup

    Antalya’nın kaybetmesiyle ’de 2017’de namağlup unvanı Fırtına’ya kaldı. Bordo-mavili Akhisar Beledi- takım 8 resmi maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

    'de oynadığı son iki maçından berabere ayrılan Trabzonspor, 2017'de namağlup unvanını korudu. Antalyaspor'un hafta sonu Akhisar'a 3-0 yenilmesiyle bordo-mavililer, 2017 yılında Süper Lig'de maç kaybetmeyen tek takım olarak kaldı. Fırtına, 2017 yılı içinde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 8 resmi karşılaşmaya çıkarken, 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. , bu karşılaşmalarda 10 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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