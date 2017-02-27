Tek namağlup
Antalya’nın kaybetmesiyle Süper Lig’de 2017’de namağlup unvanı Fırtına’ya kaldı. Bordo-mavili Akhisar Beledi- takım 8 resmi maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Süper Lig'de oynadığı son iki maçından berabere ayrılan Trabzonspor, 2017'de namağlup unvanını korudu. Antalyaspor'un hafta sonu Akhisar'a 3-0 yenilmesiyle bordo-mavililer, 2017 yılında Süper Lig'de maç kaybetmeyen tek takım olarak kaldı. Fırtına, 2017 yılı içinde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 8 resmi karşılaşmaya çıkarken, 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 10 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
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ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
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azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
Tek namağlup haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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