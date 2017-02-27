 Saral: Skora mobing yapıldı – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Saral: Skora mobing yapıldı

    Saral: Skora mobing yapıldı
    Yönetim kurulu üyesi , 'un pahalı bilet tarifesine tepkisini sürdürdü. Saral, "Amacına ulaştı mı acaba Konyaspor yönetimi? Taraftarının haklarını başka kulübün taraftarını cezalandırma düşüncesizliği ile savunmaya çalışmak basiretsizliktir. Amaç skora mobingtir" diye konuştu.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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