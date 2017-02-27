Saral: Skora mobing yapıldı
Yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, Atiker Konyaspor'un pahalı bilet tarifesine tepkisini sürdürdü. Saral, "Amacına ulaştı mı acaba Konyaspor yönetimi? Taraftarının haklarını başka kulübün taraftarını cezalandırma düşüncesizliği ile savunmaya çalışmak basiretsizliktir. Amaç skora mobingtir" diye konuştu.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
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azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
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