 Rakamlar bir iyi bir kötü! – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Rakamlar bir iyi bir kötü!

    Rakamlar bir iyi bir kötü!
    , 'u yüzde 67 gibi düşük bir pas yüzdesinde tutarken, 407 pasın 90'ını uzun oynamaya zorladı. Fırtına'da ise oyuncular maç boyunca pasların yüzde 42'sini ileriye oynadı. Buna karşına 13 şutta 2, 14 ortada 1 isabet sağlanması Ersun Yanal'ı kızdırdı.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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