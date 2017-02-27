Rakamlar bir iyi bir kötü!
Trabzonspor, Atiker Konyaspor'u yüzde 67 gibi düşük bir pas yüzdesinde tutarken, 407 pasın 90'ını uzun oynamaya zorladı. Fırtına'da ise oyuncular maç boyunca pasların yüzde 42'sini ileriye oynadı. Buna karşına 13 şutta 2, 14 ortada 1 isabet sağlanması Ersun Yanal'ı kızdırdı.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
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