 Potada rakip Darüşşafaka – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Potada rakip Darüşşafaka

    Potada rakip Darüşşafaka
    , 'nde bugün ile karşılaşacak. Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Bordo-mavili takım, geride kalan 18 haftada aldığı 7 galibiyetle 13. sırada yer alıyor. 12 galibiyeti bulunan Darüşşafaka Doğuş ise 5'inci sırada...
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:29
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