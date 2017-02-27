Potada rakip Darüşşafaka
Trabzonspor Medicalpark, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bugün Darüşşafaka Doğuş ile karşılaşacak. Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Bordo-mavili takım, geride kalan 18 haftada aldığı 7 galibiyetle 13. sırada yer alıyor. 12 galibiyeti bulunan Darüşşafaka Doğuş ise 5'inci sırada...
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
Potada rakip Darüşşafaka haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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