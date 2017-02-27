 Müzede bile bu kadarı yok – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Müzede bile bu kadarı yok

    Müzede bile bu kadarı yok
    Almanya'da yaşayan Maçka'lı , 'un son 30 yılda giydiği 150'ye yakın formayı biriktirerek ilginç bir rekora imza attı. Bordomavi aşığı Demir'in koleksiyonunda ayrıca 4 bin poster, 6 bin gazete kupürü ve sayısını bilmediği atkı yer alıyor. Demir, yönetimin yeni stattaki müzeye destek vermesi için aradığını belirterek, "Seve seve yardım ederim" dedi.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:32
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