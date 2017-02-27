Müzede bile bu kadarı yok
Almanya'da yaşayan Maçka'lı Ulaş Demir, Trabzonspor'un son 30 yılda giydiği 150'ye yakın formayı biriktirerek ilginç bir rekora imza attı. Bordomavi aşığı Demir'in koleksiyonunda ayrıca 4 bin poster, 6 bin gazete kupürü ve sayısını bilmediği atkı yer alıyor. Demir, yönetimin yeni stattaki müzeye destek vermesi için aradığını belirterek, "Seve seve yardım ederim" dedi.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
Müzede bile bu kadarı yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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