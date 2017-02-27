 Koşmak yaramadı – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Koşmak yaramadı

    Koşmak yaramadı
    Atiker Konyaspor karşılaşmasında 12 bin 830 metre mesafe kat eden Yusuf Yazıcı sahanın en çok koşan ismi oldu. Ancak 10 numaradan çok ön libero gibi koşu mesafesi yakalayan Yazıcı'nın veriminin düşmesi dikkat çekti. İki kenar bek Joao Pereira 11 bin 420 metre, Emmanuel Mas 11 bin 230 metre koşarken 11 bin barajını geçen 4 isim arasına girmeyi başardılar. İki yeni tranfserin formu ve hırsı teknik heyeti sevindiriyor.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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