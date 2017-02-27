Koşmak yaramadı
Atiker Konyaspor karşılaşmasında 12 bin 830 metre mesafe kat eden Yusuf Yazıcı sahanın en çok koşan ismi oldu. Ancak 10 numaradan çok ön libero gibi koşu mesafesi yakalayan Yazıcı'nın veriminin düşmesi dikkat çekti. İki kenar bek Joao Pereira 11 bin 420 metre, Emmanuel Mas 11 bin 230 metre koşarken 11 bin barajını geçen 4 isim arasına girmeyi başardılar. İki yeni tranfserin formu ve hırsı teknik heyeti sevindiriyor.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
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ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
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azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
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