 Kocaman tebrik – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Kocaman tebrik

    Kocaman tebrik
    Yaptığı kurtarışlarla Konya'da devleşen da tebrik etti. Yeşil-beyazlı ekibin teknik patronunun, maçtan sonra kaptanı kutlayarak, "Türkiye'nin en iyi kalecisisin" sözlerini kullandığı öğrenildi. Ligin ikinci yarısında formunu zirveye çıkaran Onur Kıvrak ise galip gelemedikleri için fazla sevinemediğini kaydetti.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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