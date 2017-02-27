 Forveti varmış! – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Forveti varmış!

    Forveti varmış!

    Bordo-mavili forma ile siftahı Konya’da yapan Kolombiyalı, bu sezon N’Doye’dan sonra gol atan ikinci forvet oldu. Hugo, “Devamı gelecek” dedi.

    maçında bordo-mavili forma ile ilk golünü kaydeden Hugo Rodallega, santrforların 13 haftalık (1297 dakika) sessizliğini de bozdu. Fırtına'da forvetlerden en son Dame N'Doye ligin 8. haftasında Galatasaray ile oynanan derbi maçta gol atmıştı. Bu sezon ligdeki 21 golünden sadece 2'sini forvetleri ile atan bordo- mavili takımda Muhammet Demir, Hyun Jun Suk ve Ramil Sheidaev gol atamadan ara transferde takımdan gönderildiler.

    İYİ PASI YAZARIM
    İkinci kez ilk 11'de çıktığı maçta siftahı yapan Rodallega, orta sahanın daha iyi servis yapması halinde Kardemir Karabükspor maçında da gollerinin süreceğini söyledi.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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