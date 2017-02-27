Forveti varmış!
Bordo-mavili forma ile siftahı Konya’da yapan Kolombiyalı, bu sezon N’Doye’dan sonra gol atan ikinci forvet oldu. Hugo, “Devamı gelecek” dedi.
Atiker Konyaspor maçında bordo-mavili forma ile ilk golünü kaydeden Hugo Rodallega, santrforların 13 haftalık (1297 dakika) sessizliğini de bozdu. Fırtına'da forvetlerden en son Dame N'Doye ligin 8. haftasında Galatasaray ile oynanan derbi maçta gol atmıştı. Bu sezon ligdeki 21 golünden sadece 2'sini forvetleri ile atan bordo- mavili takımda Muhammet Demir, Hyun Jun Suk ve Ramil Sheidaev gol atamadan ara transferde takımdan gönderildiler.
İYİ PASI YAZARIM
İkinci kez ilk 11'de çıktığı maçta siftahı yapan Rodallega, orta sahanın daha iyi servis yapması halinde Kardemir Karabükspor maçında da gollerinin süreceğini söyledi.
İYİ PASI YAZARIM
İkinci kez ilk 11'de çıktığı maçta siftahı yapan Rodallega, orta sahanın daha iyi servis yapması halinde Kardemir Karabükspor maçında da gollerinin süreceğini söyledi.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
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