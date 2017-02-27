 Eysseric’e gözaltı – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Eysseric’e gözaltı

    Eysseric’e gözaltı

    ’nin yerine yeni ‘maestro’ arayan bordo-mavili ekibin ’in 24 yaşındaki yıldızı ’i takibe aldığı bildirildi.

    'un orta sahaya sürpriz bir ismin peşinde olduğu iddia edildi: Valentin Eysseric... Nice forması giyen 24 yaşındaki Fransız oyuncu, bu sezon ligde görev aldığı 20 maçta 2 gol, 4 asist üretti. Premier Lig'in köklü takımlarından Everton'ın da takip ettiği Eysseric için yönetimin menajerler aracılığıyla temasları başlattığı gelen haberler arasında.

    KARAR SEZON SONU
    Orta sahada oyun kurucu olarak görev yapan Valentin Eysseric, kanatlarda da forma giyebiliyor. Geçen sezon kiralık oynadığı Saint-Ettienne'de 29 maça çıkıp, 6 gol kaydeden ve alt kategorilerde 11 kez milli olan genç maestro için kesin karar ise sezon sonunda verilecek.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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