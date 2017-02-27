Eysseric’e gözaltı
Mehmet Ekici’nin yerine yeni ‘maestro’ arayan bordo-mavili ekibin Nice’in 24 yaşındaki yıldızı Valentin Eysseric’i takibe aldığı bildirildi.
Trabzonspor'un orta sahaya sürpriz bir ismin peşinde olduğu iddia edildi: Valentin Eysseric... Nice forması giyen 24 yaşındaki Fransız oyuncu, bu sezon ligde görev aldığı 20 maçta 2 gol, 4 asist üretti. Premier Lig'in köklü takımlarından Everton'ın da takip ettiği Eysseric için yönetimin menajerler aracılığıyla temasları başlattığı gelen haberler arasında.
KARAR SEZON SONU
Orta sahada oyun kurucu olarak görev yapan Valentin Eysseric, kanatlarda da forma giyebiliyor. Geçen sezon kiralık oynadığı Saint-Ettienne'de 29 maça çıkıp, 6 gol kaydeden ve alt kategorilerde 11 kez milli olan genç maestro için kesin karar ise sezon sonunda verilecek.
KARAR SEZON SONU
Orta sahada oyun kurucu olarak görev yapan Valentin Eysseric, kanatlarda da forma giyebiliyor. Geçen sezon kiralık oynadığı Saint-Ettienne'de 29 maça çıkıp, 6 gol kaydeden ve alt kategorilerde 11 kez milli olan genç maestro için kesin karar ise sezon sonunda verilecek.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
Eysseric’e gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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