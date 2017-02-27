Durmak yasak
Üst sıraları yakalama şansını tepen Trabzonspor’da hesaplar şaştı. Yanal, oyunculara “Duraklama lüksümüz yok. Karabük maçıyla yeni seri başlatmalıyız” uyarısı yapacak.
Spor Toto Süper Lig'in 22 haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, üst sıralara yaklaşma hedefinden uzaklaşan Trabzonspor'da keyifler kaçtı. Bordo-mavili futbolcular maçın ardından üzüntü yaşarken, havalimanında da 'moralsiz görüntü' dikkat çekti. Dört maçlık galibiyet serisinin ardından alınan 2 beraberlik üzerine teknik direktör Ersun Yanal'ın oyuncularıyla bugün geniş kapsamlı bir toplantı yapacağı öğrenildi.
DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ
Toplantıda oyuncuları toparlanmaları için uyaracak olan tecrübeli çalıştırıcının, "Aslında dört maç kazandıktan sonra iki beraberlik normaldir. Ancak daha önce kaybettiğimiz puanlar nedeniyle bizim duraklama lüksümüz yok. Herkes neyi eksik yaptığını düşünsün ve daha iyisi için gayret etsin. Sahamızdaki Karabükspor maçını kazanarak, tekrar bir galibiyet serisi başlatalım" şeklinde ikaz edeceği gelen haberler arasında...
61. GALİBİYET STRES YAPTI
Trabzonspor'un başında 128. maçına çıkan ve 60 galibiyet elde eden Ersun Yanal, şehrin plakası olan 61. galibiyete Konya'da da ulaşamadı. Alanyaspor maçında da sayısız gol pozisyonundan yararlanılamamıştı. Tecrübeli hoca, "Bu tür istatistikler hep sıkıntı yaratır. Önemli olan benim 61. galibiyetimi almam değil takımın kazanmasıdır" diyor.
KADRODA MİNİ REVİZYON OLACAK
Ersun Yanal'ın hafta içi yapılacak antrenmanlara göre ilk 11'de de bazı değişiklilkler yapması bekleniyor. Orta sahada sarı kart cezası biten Okay Yokuşlu'nun formasını almasına kesin gözüyle bakılırken, Yusuf Erdoğan'ın da takıma monte edilebileceği ifade edildi.
KARABÜK İÇİN START
Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Atiker Konyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular dar alanda oyunlar oynadı. Aşırı soğuk nedeniyle oyuncular bere giyip, boyunluk takarak ısınmaya çalıştılar
Yunus Emre SEL
DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ
Toplantıda oyuncuları toparlanmaları için uyaracak olan tecrübeli çalıştırıcının, "Aslında dört maç kazandıktan sonra iki beraberlik normaldir. Ancak daha önce kaybettiğimiz puanlar nedeniyle bizim duraklama lüksümüz yok. Herkes neyi eksik yaptığını düşünsün ve daha iyisi için gayret etsin. Sahamızdaki Karabükspor maçını kazanarak, tekrar bir galibiyet serisi başlatalım" şeklinde ikaz edeceği gelen haberler arasında...
61. GALİBİYET STRES YAPTI
Trabzonspor'un başında 128. maçına çıkan ve 60 galibiyet elde eden Ersun Yanal, şehrin plakası olan 61. galibiyete Konya'da da ulaşamadı. Alanyaspor maçında da sayısız gol pozisyonundan yararlanılamamıştı. Tecrübeli hoca, "Bu tür istatistikler hep sıkıntı yaratır. Önemli olan benim 61. galibiyetimi almam değil takımın kazanmasıdır" diyor.
KADRODA MİNİ REVİZYON OLACAK
Ersun Yanal'ın hafta içi yapılacak antrenmanlara göre ilk 11'de de bazı değişiklilkler yapması bekleniyor. Orta sahada sarı kart cezası biten Okay Yokuşlu'nun formasını almasına kesin gözüyle bakılırken, Yusuf Erdoğan'ın da takıma monte edilebileceği ifade edildi.
KARABÜK İÇİN START
Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Atiker Konyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular dar alanda oyunlar oynadı. Aşırı soğuk nedeniyle oyuncular bere giyip, boyunluk takarak ısınmaya çalıştılar
Yunus Emre SEL
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
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