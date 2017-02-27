 Durica’ya beste – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Durica’ya beste

    Durica’ya beste
    Taraftarlar, Konyaspor karşısında eksikliği hissedilen için beste yaptı. Sakatlığı nedeniyle 3 hafta daha sahalardan uzak kalması beklenen Slovak oyuncu için, "Sarı saçlım, mavi gözlüm neredesin. Çık gel yolunu gözler olduk" tezahüratı yapıldı. Sağlık kurulu, Durica'nın daha erken sürede sahalara dönmesi için yoğun çaba sarf ediyor.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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