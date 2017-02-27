Durica’ya beste
Taraftarlar, Konyaspor karşısında eksikliği hissedilen Jan Durica için beste yaptı. Sakatlığı nedeniyle 3 hafta daha sahalardan uzak kalması beklenen Slovak oyuncu için, "Sarı saçlım, mavi gözlüm neredesin. Çık gel yolunu gözler olduk" tezahüratı yapıldı. Sağlık kurulu, Durica'nın daha erken sürede sahalara dönmesi için yoğun çaba sarf ediyor.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
Durica’ya beste haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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