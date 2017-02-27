 CAS’ı bekleyin – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    ’ı bekleyin

    CAS’ı bekleyin
    Genel sekreter , 'nın Türk futboluna şok yaptırım uygulayacağı haberlerinin maksatlı olabileceğini söyledi. Meriç, "Bize bir bilgi gelmedi. kararı beklenmeli" dedi. Başkan yardımcısı Bülbüloğlu da, "Hukukçularımız takip ediyor. Resmi evraklar gelmeli" dedi.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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