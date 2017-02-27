CAS’ı bekleyin
Genel sekreter Gençağa Meriç, UEFA'nın Türk futboluna şok yaptırım uygulayacağı haberlerinin maksatlı olabileceğini söyledi. Meriç, "Bize bir bilgi gelmedi. CAS kararı beklenmeli" dedi. Başkan yardımcısı Bülbüloğlu da, "Hukukçularımız takip ediyor. Resmi evraklar gelmeli" dedi.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
CAS’ı bekleyin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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