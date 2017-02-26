Sessizliği Rodallega bozdu
Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un golünü kaydeden Hugo Rodallega, bordo-mavili takımda santrfor mevkisindeki oyuncuların gol sessizliğini bozdu.
Ligin 22. haftası sonunda 21 golü bulunan Karadeniz ekibinde, Kolombiyalı oyuncunun skora katkısıyla santrfor oyuncuları bu sezon ikinci kez fileleri havalandırdı.
Ara transferde bordo-mavili takıma geldikten sonra Gaziantepspor maçında 24, Osmanlıspor maçında 5, Aytemiz Alanyaspor maçında 90 dakika forma giymesine karşın rakip fileleri havalandıramayan Rodallega, Atiker Konyaspor maçında 90 dakikaya bu kez bir gol sığdırarak bordo-mavili formayla ilki yaşadı.
Karadeniz ekibinde Muhammet Demir, Hyun Jun Suk ve Ramil Sheidaev gol atamadan ara transferde takımdan ayrılmıştı.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:13
- Kocaman özlem
Toplam 3
Yorum
fbcan kocaman bir özlem falan değil kocaman bir rezillik daha görürüz
- Kocaman özlem
Toplam 3
Yorum
fbcan aykut kocaman şu anki fenerbahçenin altyapısını yapmıştır 1 gol at yat taktiğini fener e getiren kişi spor yazarlarının şişirmesi bu durum
- Kocaman özlem
Toplam 3
Yorum
kanarya aykut kocaman da savunma hocası dir kompakt oynamayı sever yana geriye pas çoktur ama yinede pereara dan da advocat dan da iyidir.
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