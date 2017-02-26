Saral taraftarla seyretti
Pahalı bilete rağmen Trabzonspor taraftarı takımı yalnız bırakmazken, yönetici Gökhan Saral da tepki olarak maçı bordo-mavililerle birlikte izledi.
Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçı öncesi ev sahibi ekibin ilk etapta bilet fiyatlarını 900 TL olarak açıklaması nedeniyle kriz çıkmıştı. Daha sonra Atiker Konyaspor bu rakamı 120 TL'ye çekse de hem Trabzonspor yönetiminin hem de taraftarların tepkisi devam etti. Ancak 120 TL'lik fiyata rağmen bir grup Trabzonspor taraftarı yine takımı yalnız bırakmadı. Bordo-mavili kulübün yönetici Gökhan Saral, Konyaspor'a tepki göstererek maçı taraftarla birlikte seyretti.
MEVLANA'YA ZİYARET
Trabzonspor Yönetimi, Konyaspor ile oynanan maç öncesi yoğun bir süreç geçirdi. İlk olarak Antalyaspor'un Akhisar'a 3-0 yenildiği maçı izleyen bordo-mavili idareciler, daha sonra da Konya'daki Mevlana Türbesi'ni ziyaret edip, dua etti.
MEVLANA'YA ZİYARET
Trabzonspor Yönetimi, Konyaspor ile oynanan maç öncesi yoğun bir süreç geçirdi. İlk olarak Antalyaspor'un Akhisar'a 3-0 yenildiği maçı izleyen bordo-mavili idareciler, daha sonra da Konya'daki Mevlana Türbesi'ni ziyaret edip, dua etti.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Saral taraftarla seyretti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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