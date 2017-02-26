 Saral taraftarla seyretti – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Saral taraftarla seyretti

    Saral taraftarla seyretti

    Pahalı bilete rağmen taraftarı takımı yalnız bırakmazken, yönetici da tepki olarak maçı bordo-mavililerle birlikte izledi.

    - maçı öncesi ev sahibi ekibin ilk etapta bilet fiyatlarını 900 TL olarak açıklaması nedeniyle kriz çıkmıştı. Daha sonra Atiker Konyaspor bu rakamı 120 TL'ye çekse de hem Trabzonspor yönetiminin hem de taraftarların tepkisi devam etti. Ancak 120 TL'lik fiyata rağmen bir grup Trabzonspor taraftarı yine takımı yalnız bırakmadı. Bordo-mavili kulübün yönetici Gökhan Saral, Konyaspor'a tepki göstererek maçı taraftarla birlikte seyretti.

    MEVLANA'YA ZİYARET
    Trabzonspor Yönetimi, Konyaspor ile oynanan maç öncesi yoğun bir süreç geçirdi. İlk olarak Antalyaspor'un Akhisar'a 3-0 yenildiği maçı izleyen bordo-mavili idareciler, daha sonra da Konya'daki Mevlana Türbesi'ni ziyaret edip, dua etti.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:00
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