 Rodallega’dan siftah – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    ’dan siftah

    Rodallega’dan siftah

    ’daki ilk golünü dün atan Kolombiyalı forvet, “Orta sahadan ileriye daha iyi servis yapmalıyız” dedi.

    'un devre arasında Akhisar'dan kadrosuna kattığı Rodallega, dün akşam Konyaspor ile oynanan deplasman maçında bordo-mavili forma ile ilk golünü kaydetti. 54. dakikada Aytaç serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Olcay iki rakibinden sıyrıldı ve ceza sahasına girdi. Olcay daha sonra ceza sahasındaki 'ya pasını verdi. Hugo Rodallega'nın bekletmeden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Kolombiyalı forvet maç sonrası, "İlk yarıda kötü oynadık. Topu oyuna sokamadık. 2. yarı erken bir şekilde gol yedik. Orta sahada top tutmamız ve topu ileriye servis etmeyi geliştirmemiz gerekiyor. 2. yarıda bunu yaptık. İyi çalışıp Karabük maçında bunu hayata geçiririz" diye konuştu.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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