Rodallega’dan siftah
Trabzonspor’daki ilk golünü dün atan Kolombiyalı forvet, “Orta sahadan ileriye daha iyi servis yapmalıyız” dedi.
Trabzonspor'un devre arasında Akhisar'dan kadrosuna kattığı Rodallega, dün akşam Konyaspor ile oynanan deplasman maçında bordo-mavili forma ile ilk golünü kaydetti. 54. dakikada Aytaç serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Olcay iki rakibinden sıyrıldı ve ceza sahasına girdi. Olcay daha sonra ceza sahasındaki Rodallega'ya pasını verdi. Hugo Rodallega'nın bekletmeden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Kolombiyalı forvet maç sonrası, "İlk yarıda kötü oynadık. Topu oyuna sokamadık. 2. yarı erken bir şekilde gol yedik. Orta sahada top tutmamız ve topu ileriye servis etmeyi geliştirmemiz gerekiyor. 2. yarıda bunu yaptık. İyi çalışıp Karabük maçında bunu hayata geçiririz" diye konuştu.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Rodallega’dan siftah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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