Pereira için pasta kesildi
Karadeniz ekibinin devre arasında kadrosuna kattığı Joao Pereira'ya maç öncesi takımın kamp yaptığı otelde doğum günü kutlaması yapıldı. 33 yaşına giren Portekizli sağ beki takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik ederken, oyuncuya hastasından ilk dilimi Onur ikram etti. Arkadaşlarına teşekkür eden Pereira, "Benim için çok anlamlı bir organizyon oldu. Kısa sürede buraya uyum sağlamamın sebebi bu ortam" dedi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Pereira için pasta kesildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.