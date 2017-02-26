 Pereira için pasta kesildi – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Pereira için pasta kesildi

    Pereira için pasta kesildi
    Karadeniz ekibinin devre arasında kadrosuna kattığı Joao Pereira'ya maç öncesi takımın kamp yaptığı otelde doğum günü kutlaması yapıldı. 33 yaşına giren Portekizli sağ beki takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik ederken, oyuncuya hastasından ilk dilimi Onur ikram etti. Arkadaşlarına teşekkür eden Pereira, "Benim için çok anlamlı bir organizyon oldu. Kısa sürede buraya uyum sağlamamın sebebi bu ortam" dedi.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:01
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