Öp Onur’un elini
Onur’un 6 kurtarış yaptığı maçta 47’de Rangelov’un frikik golüne 54’te Rodallega ile cevap veren Trabzonspor 1 puanı kurtardı.
Süper Lig'in ikinci yarısında namağlup olarak yoluna devam eden Trabzonspor, Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor ile birçok pozisyondan yararlanamadığı maçta yenişemeyen Fırtına, Atiker Konyaspor maçının ilk yarısında çok farklı bir görüntü ortaya koydu. Sakat Durica ve cezalı Okay'ın yokluğunda kalesinde önemli pozisyonlar veren Trabzonspor, şansının ve kalecisi Onur'un başarılı performansı ile devreyi beraberlikle kapattı. 47. dakikada Aytaç, ceza sahası dışında Bajic'i düşürdü. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Radgelov, Onur'un hamle yapamadığı köşeden topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
TOP DİREKTEN DÖNDÜ
54. dakikada iki rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Olcay, pasını arka direkteki Rodallega'ya çıkardı. Kolombiyalı forvet de bekletmeden topu kaleye gönderdi: 1-1. Ardından ise Bajic'in net şutunu Onur kurtarırken, Douglas'ın serbest vuruşunda ise top direkte patladı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında her iki takımda beraberliğe razı olunca 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Onur yaptığı 6 net kurtarışla puan alınmasını sağladı.
EN İYİSİ O
Atiker Konyaspor karşısında kurtarışları ile alkış alan Onur Kıvrak, ligin ilk yarısında eleştirilen performansının aksine ikinci yarıda çıktığı 6 maçta sadece iki gol ağlarında gördü. Deneyimli kaleci kalesine isabet eden 24 isabetli şutun yüzde 8.33'üne gol izni verirken, bu performans Onur'u aynı zamanda ligin bu sürecinin en iyi ismi durumuna getirdi. 23 kalecinin forma giydiği ikinci yarıda performansları ile Muslera (21 isabetli şut, 5 gol) 12.sırada, Fabri (14 isabetli şut, 5 gol) 18. sırada, Volkan Demirel (16 isabetli şut, 7 gol) ise performansı ile 23. sırada yer aldı.
638 DAKİKA SONRA GOL
Bordo-mavililer, 17. haftada 2-1 kazandığı Bursaspor maçının ardından, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda gol yememişti. Karadeniz ekibi, Bursaspor maçında golü kalesinde gördüğü 39. dakikadan itibaren olmak üzere son 591 dakika kiplerine gol şansı vermemişti. Dün 6 net kurtarış ile yine devleşen Onur, 47. dakikada Rangelov'un frikiğine engel olamadı ve 638 dakika sonra gol yedi.
5 İSİM SARIDA GEÇTİ
Trabzonspor'da bu maç öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyordu. Fırtına'da 3'er sarı kartı olan Onur, Uğur, Aytaç, Rodallega ve N'Doye kart görmeleri halinde Karabükspor karşılaşmasında forma giyemeyecekti. Ancak kart görmediler.
HASRET BİTMEDİ
Fırtına, Süper Lig'de Konyaspor ile deplasmanda oynadığı son dört lig maçını kazanamadı. Bu sezon Konya'da oynanan maç 1-1 biterken geçen sezon 2-0, 2014-15 sezonunda 1-0 A.Konyaspor kazanmıştı. Trabzonspor 2013-14 sezonunda deplasmanda A.Konyaspor ile oynadığı maçı 0-0 berabere bitirmişti. Fırtına en son 2010-11'de Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenmişti. İki takım lig tarihi boyunca 32 kez karşılaşırken 16 kez Trabzon kazandı.
DIŞ SAHADA KAYBETMİYOR
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son dört maçı kaybetmedi ve 10 puan topladı. Karadeniz ekibi son dört deplasman maçında Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0 ve Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederken; Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer puanını 32'ye yükseltti.
8 HAFTADA BİR GALİBİYET
Konyaspor son haftada sadece bir kez kazandı. Diğer 7 maçta 3 beraberlik 4 yenilgi aldı. En son 18. haftada Çaykur Rizespor'u evinde 2-1 mağlup etmişti.
?Yunus Emre SEL
TOP DİREKTEN DÖNDÜ
54. dakikada iki rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Olcay, pasını arka direkteki Rodallega'ya çıkardı. Kolombiyalı forvet de bekletmeden topu kaleye gönderdi: 1-1. Ardından ise Bajic'in net şutunu Onur kurtarırken, Douglas'ın serbest vuruşunda ise top direkte patladı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında her iki takımda beraberliğe razı olunca 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Onur yaptığı 6 net kurtarışla puan alınmasını sağladı.
EN İYİSİ O
Atiker Konyaspor karşısında kurtarışları ile alkış alan Onur Kıvrak, ligin ilk yarısında eleştirilen performansının aksine ikinci yarıda çıktığı 6 maçta sadece iki gol ağlarında gördü. Deneyimli kaleci kalesine isabet eden 24 isabetli şutun yüzde 8.33'üne gol izni verirken, bu performans Onur'u aynı zamanda ligin bu sürecinin en iyi ismi durumuna getirdi. 23 kalecinin forma giydiği ikinci yarıda performansları ile Muslera (21 isabetli şut, 5 gol) 12.sırada, Fabri (14 isabetli şut, 5 gol) 18. sırada, Volkan Demirel (16 isabetli şut, 7 gol) ise performansı ile 23. sırada yer aldı.
638 DAKİKA SONRA GOL
Bordo-mavililer, 17. haftada 2-1 kazandığı Bursaspor maçının ardından, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda gol yememişti. Karadeniz ekibi, Bursaspor maçında golü kalesinde gördüğü 39. dakikadan itibaren olmak üzere son 591 dakika kiplerine gol şansı vermemişti. Dün 6 net kurtarış ile yine devleşen Onur, 47. dakikada Rangelov'un frikiğine engel olamadı ve 638 dakika sonra gol yedi.
5 İSİM SARIDA GEÇTİ
Trabzonspor'da bu maç öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyordu. Fırtına'da 3'er sarı kartı olan Onur, Uğur, Aytaç, Rodallega ve N'Doye kart görmeleri halinde Karabükspor karşılaşmasında forma giyemeyecekti. Ancak kart görmediler.
HASRET BİTMEDİ
Fırtına, Süper Lig'de Konyaspor ile deplasmanda oynadığı son dört lig maçını kazanamadı. Bu sezon Konya'da oynanan maç 1-1 biterken geçen sezon 2-0, 2014-15 sezonunda 1-0 A.Konyaspor kazanmıştı. Trabzonspor 2013-14 sezonunda deplasmanda A.Konyaspor ile oynadığı maçı 0-0 berabere bitirmişti. Fırtına en son 2010-11'de Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenmişti. İki takım lig tarihi boyunca 32 kez karşılaşırken 16 kez Trabzon kazandı.
DIŞ SAHADA KAYBETMİYOR
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son dört maçı kaybetmedi ve 10 puan topladı. Karadeniz ekibi son dört deplasman maçında Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0 ve Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederken; Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer puanını 32'ye yükseltti.
8 HAFTADA BİR GALİBİYET
Konyaspor son haftada sadece bir kez kazandı. Diğer 7 maçta 3 beraberlik 4 yenilgi aldı. En son 18. haftada Çaykur Rizespor'u evinde 2-1 mağlup etmişti.
?Yunus Emre SEL
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Öp Onur’un elini haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.